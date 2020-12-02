هافانا 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسأكدت كوبا اليوم تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني, وأدانت قرارات المحتل الإسرائيلي لمنعه الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وطردهم من أراضيهم وانتهاكه المستمر لحقوقهم.جاء ذلك خلال كلمة السفيرة الكوبية لدى أثينا زيلمس ماريا دومينجيز في الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي نظمها الاتحاد العالمي للنقابات العمالية في اليونان.وسلطت السفيرة الكوبية، الضوء على دعم بلادها الدائم للقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه غير القابلة للمُصادرة.وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية أنه خلال الفعالية الافتراضية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شددت دومينجيز على أن كوبا تمارس مبادئ الدبلوماسية الثورية وتحتضن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولهذا السبب دائماً ما يكون الدفاع عن القضية الفلسطينية حاضراً في قراراتها.واستشهدت الدبلوماسية الكوبية بنصوص تشير إلى دعم كوبا لقضية فلسطين خلال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1979 والدورة العامة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب في سبتمبر 2001.// انتهى //00:05ت م0249