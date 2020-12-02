واشنطن 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على ارتفاع.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 40.82 نقطة، أو 1.13 بالمئة ليغلق عند 3662.45 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 185.28 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 29823.92 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الاغلاق ارتفاعاً بواقع 156.37 نقطة، أو 1.28 بالمئة، إلى 12355.11 نقطة.// انتهى //00:45ت م0250