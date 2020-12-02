عرعر 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واستنظم إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة نشاط الطالبات مسابقة أفضل فرصة تطوعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة خالد المضياني أن فكرة المسابقة تتلخص في الاستفادة من الفرص التطوعية في خدمة المجتمع التعليمي, وذلك بتنفيذ وتصميم مبادرة تطوعية من خلال اختيار أحد مجالات المسابقة وهي "المجال الصحي، والاجتماعي، والتقني، والتعليمي، والثقافي".وتهدف المسابقة إلى تشجيع ابتكار الأفكار التطوعية والاستفادة منها في خدمة المجتمع.// انتهى //01:07ت م0253