سكاكا 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسوقعت جامعة الجوف اليوم, مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات بهدف تعزيز وتطوير التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي بينهما بما يخدم الأهداف المشتركة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله الشايع.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي والنشر.كما تنص المذكرة على التعاون في الأنشطة وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والخبراء والباحثين، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية، والاستشارات بشأن المناهج الدراسية وتطوير البرامج ومراجعتها، وتبادل المواد والمنشورات العلمية والمعلومات، وإقامة البرامج التدريبية، بالإضافة إلى أي نشاط يسهم في تطوير التعاون والتبادل التعليمي والبحثي.// انتهى //02:04ت م0255