عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطني
مجلس الوزراء يثمن الريادة السعودية في جائزة التميز الحكومي العربي
الفيصل يشيد بـ"خطى التوحد" ويهنئ مدير الإعلام
جلوي بن عبدالعزيز ينوه بجهود صندوق التنمية الزراعية
أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية إبداع
تحديد الاحتياجات التنموية في محافظات منطقة الرياض
تدشين الملف الإلكتروني الطبي الموحد في جازان
«الداخلية» : الإعلان لاحقا عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين وفتح المنافذ
الجبير: الاغتيالات ضد سياسة المملكة
استمرار تراجع الحالات النشطة والحرجة بكورونا في المملكة
رفض سعودي - مصري للتدخلات الإقليمية في الدول العربية
«كـورونا» يرفع الاحتياجات الإنسانية في 2021
وفد بحريني رفيع المستوى يصل إلى إسرائيل
سلوفينيا ولاتفيا تصنفان «حزب الله» منظمة إرهابية
البنك الدولي: لبنان في حالة كساد «متعمد»
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