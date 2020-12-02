الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس الإمارات بذكرى اليوم الوطنيمجلس الوزراء يثمن الريادة السعودية في جائزة التميز الحكومي العربيالفيصل يشيد بـ"خطى التوحد" ويهنئ مدير الإعلامجلوي بن عبدالعزيز ينوه بجهود صندوق التنمية الزراعيةأمير القصيم يتسلم تقرير جمعية إبداعتحديد الاحتياجات التنموية في محافظات منطقة الرياضتدشين الملف الإلكتروني الطبي الموحد في جازان«الداخلية» : الإعلان لاحقا عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين وفتح المنافذالجبير: الاغتيالات ضد سياسة المملكةاستمرار تراجع الحالات النشطة والحرجة بكورونا في المملكةرفض سعودي - مصري للتدخلات الإقليمية في الدول العربية«كـورونا» يرفع الاحتياجات الإنسانية في 2021وفد بحريني رفيع المستوى يصل إلى إسرائيلسلوفينيا ولاتفيا تصنفان «حزب الله» منظمة إرهابيةالبنك الدولي: لبنان في حالة كساد «متعمد»// يتبع //06:01ت م0003