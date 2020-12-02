برلين 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بواقع 17270 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 1084743 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 17123 بعد تسجيل 487 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ​​​.// انتهى //07:49ت م0011