عام / ألمانيا تسجل 17270 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
برلين 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بواقع 17270 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 1084743 .
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 17123 بعد تسجيل 487 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .
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