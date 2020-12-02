بكين 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع إصابات جديدة بكورونا، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية في الصين قولها إن اثنتين من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا بينما السبعة الأخرى قادمة من الخارج، مشيرة إلى خروج 18 من المصابين من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.وأضافت اللجنة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بلغ 86551 حالة، بينها 268 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، ثمانية منهم في حالة خطيرة، فيما غادر المستشفيات 81649 مريضًا بعد تمام شفائهم، بينما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصًا.// انتهى //09:16ت م0013