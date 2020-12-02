الخرطوم 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على توقع برنامج المعونة الأمريكية أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السودانية، لشراء 67,500 طن متري من القمح للسودان بقيمة عشرين مليون دولار أمريكي.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في السودان إلى 17 ألفًا و810 حالات، بينها 1249 وفاة، و10 آلاف و302 حالة تعافي.وأولت صحف الخرطوم اهتمامًا بتحذير وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي من خطورة المرحلة الحالية على حل الدولتين، كون المحتل الإسرائيلي يسابق الزمن في تنفيذ مشاريعه ومخططاته التوسعية.وسلطت الضوء على قول المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز إن الوضع في ليبيا ما يزال هشًا رغم التقدم الكبير خلال المحادثات العسكرية المشتركة، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بدعم الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار.وأبرزت صحف الأربعاء دعوة الرئيس العراقي برهم صالح إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب، فيما أكد ضرورة أن يكون العراق مرتكزًا لذلك.وأخبرت عن تنبيه البنك الدولي، أمس، إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة لـكساد شاق، وصفه بـ"المتعمد" مع إخفاق السلطات في احتواء الانهيار، داعياً إلى تشكيل حكومة تسعى لتنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة.وعرجت صحف السودان على حث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الكونجرس على العمل سريعًا من أجل إقرار خطة قوية لمساعدة العمال والمؤسسات على تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:51ت م0014