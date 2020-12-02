إسلام آباد 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تخطي الإصابات بفيروس كورونا في باكستان حاجز الـ 400 ألف منذ ظهور الفيروس في البلاد.واهتمت بلقاء الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بوزير الدفاع الصيني وي فينغ، وتأكيده بأن العلاقات الباكستانية الصينية مهمة لضمان الاستقرار في المنطقة.وأخبرت صحف إسلام آباد عن انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في باكستان من 7.2% إلى 6% .وعرجت على اتفاق باكستان والصين على مواصلة الشراكة الإستراتيجية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومواصلة تنفيذ المشاريع الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.وتطرقت صحف الأربعاء إلى توجيه رئيس الوزراء عمران خان بتشكيل هيئة وطنية خاصة للإشراف على الحدود وتعزيز نظام إدارة الحدود بشكل فعال.وأبرزت صحف باكستان دعوة منظمة شانغهاي للتعاون إلى تعزيز التفاعل الإقليمي، ودعمها لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين.// انتهى //10:04ت م0016