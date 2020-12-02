القاهرة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية تحسين آليات الري والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة المشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمال الغربي.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 16 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و6666 حالة وفاة.ولفتت الانتباه إلى تنفيذ عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا (ميدوزا-10)، يستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمصر.وأفادت صحف القاهرة بأن المصريين بالخارج يصوّتون غدًا وبعد غدٍ في 124 دولة عربية وأجنبية، وذلك في جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري.وأوضحت أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين أعربت عن قلقها إزاء عمليات الخطف والقتل والإبعاد قسري، بالقرب من مخيمات اللاجئين في إقليم تيجراي الأثيوبي، مناشدة السُلطات الأثيوبية السماح لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في الإقليم الواقع شمال البلاد.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ 63 مليون إصابة حول العالم، وكذلك تحذير الأمم المتحدة من أن 235 مليون شخص سيحتاجون إلى نوعٍ من المساعدة الطارئة العام المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا.// انتهى //10:12ت م0017