بيروت 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمشهد الداخلي الذي بدا متجها إلى مزيد من التآكل والتخبط في ظل الانتظار العقيم لحلحلة التعقيدات التي تعطل مسار تأليف الحكومة تزامنا مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والحديث عن توجه لرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية.وأخبرت عن مقتل 10 مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وجرح العشرات في قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران على أحياء سكنية في محافظتي تعز والحديدة.وتطرقت صحف بيروت إلى إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أمس النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاستيطان توسع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة.وأشارت إلى ترحيب وزارة خارجية البحرين أمس بقرار حكومتي جمهورية لاتفيا وجمهورية سلوفينيا تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي.ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطات الروسية أمس أن موظفين في سفارتها في أفغانستان أصيبوا يوم أمس بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة محليّة الصنع أثناء مرور سيارتهم في العاصمة كابول.وأوردت صحف لبنان تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن العقوبات الأمريكية على إيران حرمتها من تمويل الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدرك الطبيعة العنيفة للنظام الثوري الإيراني.// انتهى //10:13ت م0018