رام الله 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إطلاق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار.وأشارت إلى تحذيرات وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من خطورة المرحلة الحالية على حل الدولتين، كون اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية التي تحقق خارطة مصالحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودائمًا على حساب الفلسطينيين وحقوقهم.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيًا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث منشآت في بلدة سبسطية، ومتنزها قيد الإنشاء في قرية برقة، شمال غرب نابلس، بينما أجبرت قوات الاحتلال مقدسي على هدم منزله في بلدة جبل المكبر.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتشدّيد سلطات الاحتلال من قبضته على مدينة القدس خلال الشهر الماضي، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، حيث تم اقتحامه 23 مرة، كما شهد الحرم الإبراهيمي كذلك عدة مخططات تهويدية خطيرة، ومنع الاحتلال رفع الأذان فيه 47 وقتًا، وأغلقه ليومين.وأوردت خبر اقتحام 48 مستوطنًا يهوديًا، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1153 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين إطلاق الأمم المتحدة، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.// انتهى //10:18ت م0020