الخليل - رام الله 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي الخليل و رام الله.وأفادت مصادر محلية وأمنية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتقلت أيهم محمود عصافرة، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، فيما اعتقلت عصام رزق سياعرة من بلدة خاراس، أثناء وجوده في مكان عمله بأراضي الـ48.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة الخليل، وفتشت عددًا من منازل الفلسطينيين في منطقة جبل جوهر، كما داهمت قوات الاحتلال، بلدة دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، واعتقلت الأسير المحرر محمود صافي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، إضافة إلى مداهمة مخيم الجلزون شمال رام الله، وفتشت عدة منازل وعاثت بها خراباً، دون أن يبلغ عن اعتقالات.// انتهى //10:22ت م0022