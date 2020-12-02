نيويورك 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساكدت دولة الكويت ضرورة تعزيز ثقافة السلام وتفعيل الحوار بين الحضارات ونشر قيم الاعتدال والتسامح والاحترام المتبادل ونبذ التطرف والكراهية والعنف بصوره وأشكاله كافة.وقال السكرتير الأول فهد محمد حجي خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند ثقافة السلام : " نواجه اليوم تحديات ومخاطر أكثر تعقيدًا وتشابكًا مما كانت عليه في السابق تفاقمت بشكل ملحوظ وغير مسبوق هذا العام مع تفشي جائحة (كوفيد 19) التي تشكل خطرًا عابرا للحدود"، مشيرًا إلى تداعيات الجائحة على مفاصل الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.وأفاد أن هذه الجائحة أظهرت تنامي أشكال العنصرية والتمييز، مؤكدًا ضرورة تضافر جميع الجهود على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والسلام.ودعا إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات واحترام حقوق الإنسان ودعم جهود بناء السلام، مجددّا موقف الكويت الذي يدين الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مشددًا على ضرورة وقف الإساءات للأديان السماوية كافة في بعض الخطابات الرسمية والسياسية .// انتهى //10:33ت م0024