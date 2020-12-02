عام / 15500 مستفيد من خدمات مركز الغدد الصماء والسكري في الباحة
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
الباحة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
قدّم مركز الغدد الصماء والسكري في مستشفى الملك فهد في الباحة خدماته الصحية والعلاجية لمرضى السكري في منطقة الباحة لقرابة 15500 مريض، منهم 13000 بالغ و 2500 طفل، فيما بلغ عدد مراجعات المرضى خلال هذا العام 16800 للبالغين و 601 مراجعة للأطفال.
وأبانت صحة الباحة أن المركز يقدم خدماته من خلال عيادات لمختلف أوجه علاج مرض السكر ومن أهمها عيادة العيون، استفاد منها 2950 مراجع، و 1600 مراجع لعيادة صحة الفم، إضافة لـ 651 مراجع لعيادة القدم السكري .
وقدمت عيادة التثقيف الصحي خدماتها التثقيفية للمرضى حول مرض السكر استفاد منها 1800 مراجع .
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10:44ت م
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