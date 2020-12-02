الباحة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسقدّم مركز الغدد الصماء والسكري في مستشفى الملك فهد في الباحة خدماته الصحية والعلاجية لمرضى السكري في منطقة الباحة لقرابة 15500 مريض، منهم 13000 بالغ و 2500 طفل، فيما بلغ عدد مراجعات المرضى خلال هذا العام 16800 للبالغين و 601 مراجعة للأطفال.وأبانت صحة الباحة أن المركز يقدم خدماته من خلال عيادات لمختلف أوجه علاج مرض السكر ومن أهمها عيادة العيون، استفاد منها 2950 مراجع، و 1600 مراجع لعيادة صحة الفم، إضافة لـ 651 مراجع لعيادة القدم السكري .وقدمت عيادة التثقيف الصحي خدماتها التثقيفية للمرضى حول مرض السكر استفاد منها 1800 مراجع .// انتهى //10:44ت م0025