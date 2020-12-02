طريف 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف خلال شهر أكتوبر الماضي 177 جولة رقابية على المنشآت التجارية المختلفة، ووقفت على سير عمل سلسلة الإمدادات، وتقديم الخدمات للمستهلكين والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف هندي الحويطي أن الجولات الرقابية شملت محلات بيع المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والمستودعات ومحطات الوقود.وأضاف أنه خلال هذه الجولات جرى تسجيل 17 مخالفة وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، كما باشرت الفرق الرقابية 52 بلاغاً، دعياً المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 .// انتهى //11:34ت م0030