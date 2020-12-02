أبها 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وبيشة، وتثليث، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة الجوية - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـعاشرة مساءً.// انتهى //11:36ت م0033