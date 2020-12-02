الرباط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، دعوة مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، أمس إلى وضع خطة اقتصادية مفصلة بهدف تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.وتطرقت الى اجتماع وفدي مجلسي النواب الليبي ومجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات المنعقدة بمدينة طنجة المغربية، وإعلان التوافق على تشكيل لجنة مصغرة بهدف توحيد المؤسسات السيادية، والدعوة إلى وضع آلية عادلة ومتوازنة للمناصب العليا في السلطة التنفيذية، والتمسك بالعملية السياسية وفق المرجعيات الدولية .وعلى الصعيد الأوروبي، أبرزت صحف الأربعاء قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والأغلبية الداعمة له في البرلمان، التراجع عن مادة مثيرة للجدل في قانون الأمن الشامل بعد احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف.ونشرت صحف المغرب خبر تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ 63 مليون إصابة حول العالم، مع دعوة منظمة الصحة العالمية لدول القارة الإفريقية للتلقيح ضد الفيروس.// انتهى //11:37ت م0035