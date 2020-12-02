الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنطلق غداً، بطولة كأس أمير منطقة الرياض لقفز الحواجز، وذلك على ميدان مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض.وتتكون البطولة التي تستمر ثلاثة أيام، من 12 شوطاً تفوق جوائزها 200 ألف ريال، بمشاركة عدد من فرسان المملكة من جميع المناطق يتقدمهم فرسان المنتخب السعودي.وتبدأ البطولة بشوط المبتدئين يليه شوط تأهيلي المستوى الصغير وشوطي التأهيلي المتوسط والكبير، وتستأنف البطولة فعالياتها يوم الجمعة بشوط فرسان أقل من 15 عاماً وشوط فرسان أقل من 21 عاماً ونهائي المبتدئين، ونهائي المستوى الصغير، فيما يشهد الختام يوم السبت نهائي الفئة السنية ونهائي المستوى المتوسط ونهائي المستوى الكبير على كأس أمير منطقة الرياض.وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز المرتجز الدكتور خالد الجريسي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته للبطولة التي تقام للمرة الأولى وعدها رافداً يسهم في دعم وتطور رياضة فروسية قفز الحواجز في المملكة.// انتهى //12:30ت م0048