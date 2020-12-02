عام / أجواء تهامة الباحة الربيعية تدفع الأهالي للتنزه وقضاء أوقات جميلة
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
الباحة 17 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 02 ديسمبر 2020م واس
دفعت الأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام الأهالي إلى الخروج للتنزه وقضاء أوقات جميلة في القطاع التهامي التي اتسمت الأجواء فيها بالأمطار والضباب وجريان الأودية.
وتعد الكثبان الرملية بمركز ناوان جنوب محافظة المخواة من أهم المواقع التي يقصدها المتنزهين من الشباب والعائلات ، فضلاً عن جمال الطبيعة فيها والخضرة التي اكتست بها بعد هطول الأمطار.
عدسة " واس " نقلت بالصورة تواجد المتنزهين وجمال الطبيعة في مركز ناوان .
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12:51ت م
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