عام / 1368 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القريات
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
القريات 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن " في القريات خدماتها لـ 1368 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت "صحة القريات" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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13:14ت م
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