القريات 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " في القريات خدماتها لـ 1368 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت "صحة القريات" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //13:14ت م0053