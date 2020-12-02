القدس المحتلة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 59 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد ، وأدوا طقوسا تلمودية تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد، ونفذوا جولات استفزازية.// انتهى //13:29ت م0061