حائل 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساختتم أمس مزاد العظيم للإبل بمنطقة حائل في نسخته الثانية بعد أن سجل مبيعات عالية على مستوى حراج الإبل والسوق الشعبي وسوق الأسر المنتجة, وسط إقبال كبير من ملاك الإبل والزوار من داخل وخارج المنطقة.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة عبدالله بن سعود اللغيصم، أن المزاد حقق عوائد مالية عالية على مستوى حراج الإبل والسوق الشعبي وسوق الأسر المنتجة فاقت العوائد المالية في نسخة المزاد الأولى مما يعكس مدى التميز والتطور الذي شكله المزاد.وأشار إلى أن السوق الشعبي وسوق الأسر المنتجة ضما العديد من المقتنيات والحرف اليدوية وأعمال الأسر المنتجة من مأكولات وأعمال يدوية مثل النسيج والخوص والقِرب وغيرها من الحرف النسائية.// انتهى //13:47ت م0073