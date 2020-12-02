الكويت 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 03ر50 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5462 نقطة بنسبة صعود بلغت 92ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر154 مليون سهم تمت عبر 8825 صفقة نقدية بقيمة 9ر43 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر26 نقطة ليبلغ مستوى 87ر4373 نقطة بنسبة صعود بلغت 6ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر62 مليون سهم تمت عبر 2558 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر61 نقطة ليبلغ مستوى 27ر6012 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 02ر92 مليون سهم تمت عبر 6267 صفقة بقيمة 9ر39 مليون دينار .// انتهى //13:48ت م0074