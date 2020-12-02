الدمام 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية فيصل بن عبدالله بوبشيت، وعدد من أعضاء المجلس.واطلع سموه على عدد من مبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا المستجد، إضافة إلى المبادرات المبتكرة التي تعمل عليها الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة، والعمل على تأهيلهم وتطويرهم.ونوه سموه بالدور الذي يقوم به القطاع غير الربحي في دعم وتنمية مهارات مختلف أطياف المجتمع، لاسيما فئة ذوي الإعاقة التي تشكل جزءاً من المجتمع، ويتطلب العمل معها ابتكار برامج وخدمات ومبادرات نوعية، تراعي احتياج كل مجموعة، وتسهم في الوصول إلى المستفيد في مكانه، وتقديم ما يحتاجه بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، مع السعي المستمر للتطوير والتحسين.وأشار سموه لأهمية إشراك ذوي الإعاقة وتلمس احتياجاتهم بشكلٍ مستمر، واستثمار التقنية في تلبية تلك الاحتياجات، والشراكة مع مختلف الجهات لتلبية هذا الاحتياج، مشيداً بجهود ومبادرات جمعية سواعد، متمنياً للجمعية والقائمين عليها التوفيق.// انتهى //14:02ت م0075