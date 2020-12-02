تبوك 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد المكلف بالمنطقة محمد الرويلي، بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .وأثنى سموه على جهود فرع الوزارة وما تقوم به من أعمال جليلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من القيادة الحكيمة ، مؤكداً أهمية العناية بالجوامع والمساجد وتهيئتها للمصلين في جو من الطمأنينة والراحة .من جانبه ثمن الرويلي متابعة واهتمام سمو أمير منطقة تبوك لأعمال الوزارة بالمنطقة.// انتهى //14:08ت م0076