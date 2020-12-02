حفر الباطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسقدُمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن خدماتها لـ 768.027 مراجعاً منذ مطلع العام الجاري 2020م والتي شملت تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتنوعة في عيادات الأمراض المزمنة ، الأسنان، والنساء والولادة، والأطفال إضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة وصرف الأدوية للمراجعين في المراكز الصحية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وأبانت صحة حفر الباطن إلى أنها استحدثت 11عيادة للمدرب الصحي في المراكز الصحية وتفعيل خدمة (وصفتي) في 20 مركزًا صحيًّا بالمحافظة وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية، وتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين وضمان جودة وسلامة الأدوية وسهولة الحصول عليها.كما فعلت صحة حفر الباطن الملف الطبي الإلكتروني في 33 مركزا صحيا بالمحافظة بهدف تحويل ملفات المرضى وإجراءاتهم الطبية إلى تعاملات إلكترونية دون الحاجة للملف الورقي نهائياً، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية وفق معايير الجودة للمستفيدين.//انتهى//14:16ت م0079