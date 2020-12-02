الرياض الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واستمكن الصقار محمد بن برغش المنصوري من تحقيق المراكز الخمس الأولى في أحد أشواط مسابقة الملواح، في سابقة هي الأولى من نوعها بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، التي أقيمت أمس في ملهم شمال مدينة الرياض.وكان المنصوري قد شارك في الشوط المخصص لفئة حر فرخ للمحترفين السعوديين، وحققت صقوره العيناوي، عسير1، أبشر، أبشرR، جسار المراكز من الأول وحتى الخامس، وقطع الأول مسافة السباق 400 متر بزمن بلغ 18 ثانية و566 جزءاً من الثانية، والخامس قطع مسافة السباق في 19 ثانية و 726 جزءاً من الثانية.وتسمح شروط مسابقة الملواح لفئة المحترفين بالمشاركة بعدد مفتوح للصقور، شرط عدم تجاوزه 6 صقور في الشوط الواحد، ويتم تكريم الثلاثة الأوائل في كل شوط، ومنح جوائز نقدية للمراكز العشر الأولى في كل شوط، ويتم تأهيل الصقور الحاصلة على المراكز السبع الأوائل إلى شوط كأس الملك عبدالعزيز.وكان المنصوري قد حقق أيضاً المراكز الثلاثة الأولى في شوط حر قرناس للمحترفين، لصقوره سمران والعيناوي وجمران، وقطع أولها الشوط بزمن 18 ثانية و 147 جزءاً من الثانية، وتبعه الصقرين الآخرين بفارق بضعة أجزاء من الثانية، والتي تكشف استعداداً مسبقاً من الصقار لمهرجان الملك عبدالعزيز، والذي يقام بنسخته الثالثة حتى 12 ديسمبر المقبل، وخصص له أكثر من 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين.// انتهى //14:16ت م0080