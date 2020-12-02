الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسأطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المرحلة الثانية لبرنامجها التوعوي بالسكري الذي يستمر حتى نهاية فبراير القادم 2021، حيث يركز البرنامج في مرحلته الثانية التي ستنفذ خلال شهر ديسمبر 2020م على التعريف بالمضاعفات الحادة والمزمنة المصاحبة لمرض السكري، وكذلك تأثير داء السكري على الكلى وشبكية العين والأعصاب، كما يسلط الضوء على المضاعفات الصحية الأخرى للمصابين بداء السكري، من خلال استكمال تفعيل الحملة الإلكترونية تحت عنوان (الوقاية قرارك) والتي تتضمن نشر رسائل توعوية عبر منصات الجامعة الرقمية.وسيتضمن البرنامج إقامة محاضرات افتراضية توعوية بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية يقدمها عدد من المختصين، حيث سيقدم استشاري الغدد الصماء والسكري وزراعة خلايا البنكرياس الدكتور محمد المهذل محاضرة توعوية عن (المخاطر الصحية المرتبطة بداء السكري)، بينما ستركز محاضرة اليوم الثاني على (توضيح علاقة السكري بحساسية القمح)، وستقدم أستاذ مشارك غذاء وتغذية أخصائي أول غذاء وتغذية الدكتورة سها عبدالجواد عن (التوصيات الغذائية الواجب اتباعها للمصابين بداء السكري).وسيتم خلال المرحلة الثانية من الحملة التوعوية لتعزيز التطوع في المجال الصحي، وتفعيل توعية الأقران من خلال إشراك الطالبة (دنيا عوده الخيبري) _ طالبة امتياز من كلية التمريض _ في تقديم محاضرة للتوعية (بقدم السكري).يشار إلى أنّ هذه البرامج تندرج ضمن إطار التعاون بين الجامعة والجمعيات الخيرية التوعوية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية من خلال رفع الوعي الصحي لمنسوبي الجامعة والتشجيع على تبني نمط حياة صحي.//انتهى//14:20ت م0082