عام / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل وزير الموارد البشرية ومحافظ هيئة الأوقاف
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , يرافقه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي .
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج وأنشطة الهيئة العامة للأوقاف.
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14:24ت م
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