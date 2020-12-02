الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , يرافقه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي .وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج وأنشطة الهيئة العامة للأوقاف.// انتهى //14:24ت م0083