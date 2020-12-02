حائل 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم , مدير العمليات والمستشار الفني للاتحاد السعودي للدراجات عبدالله المزيد والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للدراجات راجي الجوهر ومدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل مشعل الطرجم .ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو وزير الرياضة للأنشطة والمسابقات الرياضية، مؤكداً حرص سمو أمير منطقة حائل على نجاح البطولات والمسابقات التي تقام بالمنطقة.واطلع سمو نائب أمير منطقة حائل على الترتيبات الخاصة بالبطولة الثانية لدوري الدراجات للدرجة الممتازة (شباب - كبار ) والمقامة في المنطقة خلال الفترة من 18- 1442/04/20 هـ .حضر الاستقبال عدد من مسئولي الرياضة بمنطقة حائل والاتحاد السعودي للدراجات .// انتهى //14:31ت م0084