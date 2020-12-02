الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي وعدداً من ضباط وأفراد الفرق الميدانية.وتسلم سموه التقرير السنوي لجهود المديرية بالمنطقة للعام 1441هـ، واستمع لشرح عما تضمنه التقرير في مجال مكافحة المخدرات.كما اطلع الأمير فيصل بن بندر على القضايا الأمنية المعلنة مؤخراً، وجهود الفرق الميدانية في إحباطها.وأشاد سموه بجهود المديرية العامة للمخدرات وما تحقق من إنجازات وضبطيات نوعية , وحثهم على بذل المزيد من الجهد لمحاربة آفة المخدرات التي تستهدف المملكة , متمنياً للجميع المزيد من التوفيق والنجاح .// انتهى //14:47ت م0085