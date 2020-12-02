القاهرة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم عبر المنصة الرقمية، أعمال المنتدى الإقليمي حول "تمكين الفتيات" والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالشراكة مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك انطلاقاً من اهتمام الجامعة العربية بقضايا تمكين النساء والفتيات والنهوض بأوضاعهن على المستويات كافة.ويهدف المنتدى الذي يُعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أبرز الممارسات الضارة ضد الفتيات والتي تتراوح بين العنف الممارس ضدهن ونقص الرعاية الإرشادية والصحية، والحرمان من التعليم، والزواج المبكر وغيرها من الممارسات، كما سيتم عرض أهم التجارب الحكومية الناجحة في الوقوف على تلك الممارسات الضارة والحد منها تمكيناً للفتيات.ويناقش المنتدى سبل تمكين الفتيات اقتصادياً واجتماعياً وبحث سبل دمجهم في العملية التعليمية، كما سيتم التطرق إلى دور الإعلام في نشر الوعي بالعواقب والمخاطر المترتبة على الممارسات الضارة ضد الفتيات، وتسليط الضوء على أهمية تمكين الفتيات في المجتمع، كما سيتطرق إلى جهود المنظمات الدولية والإقليمية في وقف العنف ضد الأطفال والفتيات ومشاركة أفضل الممارسات حول تمكين الفتيات.// انتهى //14:51ت م0086