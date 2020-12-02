بريدة17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" ، بمكتبه اليوم ، اجتماع مجلس إدارة الجمعية في جلسته السابعة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام الجمعية عبدالعزيز الحميد.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى الاطلاع على سير عمل الجمعية والجهود التي تبذلها في تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لمستفيدي الجمعية من مرضى كبدك، ومواصلة عطائها لخدمة المستفيدين لهذا العام ، وتقديم خدماتها العلاجية والتوعوية حول أمراض الكبد وطرق الوقاية منها.من جانب آخر ، رأس سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" ، عبر الاتصال المرئي بالإمارة ، اجتماع الجمعية العمومية للاطلاع على التقرير المالي والميزانية العامة للجمعية عن السنة المنتهية بعد اعتمادها من قبل مراجع الحسابات الخارجي ، واستكمال الإجراءات النظامية لاعتماد الميزانية للجمعية العمومية من قبل سموه ، وللمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2019م.وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض تقديري موجز لأهم أعمال الجمعية خلال عام 2020 م بالإضافة إلى مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية .ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تقوم به الجمعية من جهود وأعمال إنسانية جليلة لخدمة مرضى الكبد بكافة أنواعه ، مشيراً إلى أن ذلك يوضح مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة - أيدها الله - للعمل الخيري والحثّ عليه وما تقدمه في مجال العلاج والأدوية والتوعية في أمراض وفيروسات الكبد وتسهيل الحصول على العلاج مشيراً إلى أنه بهذا الدعم والعطاء الكبير من لدن قيادتنا الحكيمة ورجال الأعمال والمحسنين سنستمر في تقديم خدماتنا للمحتاجين في هذا البلد الكريم .// انتهى //16:05ت م0111