حفر الباطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم , قائد دوريات الأمن بالمحافظة العقيد ردن بن عبدالله الحربي بمناسبة تعيينه قائداً للدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية.وأشاد سموه بالمهنية العالية التي قدمها رجال الدوريات الأمنية وأسهمت بالعديد من المنجزات الأمنية , مبيناً أن كل ما يحققه رجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية يعكس جهود قدمت بروح التكاتف لخدمة هذه البلاد المباركة , مثمناً ما يتم بذله لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ.وفي نهاية اللقاء قدم سمو المحافظ درعاً تذكاريًا للعقيد الحربي , متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.// انتهى //16:06ت م0112