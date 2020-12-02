عام / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل العقيد الحربي بمناسبة تكليفه قائد دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
حفر الباطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه اليوم , قائد دوريات الأمن بالمحافظة العقيد ردن بن عبدالله الحربي بمناسبة تعيينه قائداً للدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية.
وأشاد سموه بالمهنية العالية التي قدمها رجال الدوريات الأمنية وأسهمت بالعديد من المنجزات الأمنية , مبيناً أن كل ما يحققه رجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية يعكس جهود قدمت بروح التكاتف لخدمة هذه البلاد المباركة , مثمناً ما يتم بذله لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ.
وفي نهاية اللقاء قدم سمو المحافظ درعاً تذكاريًا للعقيد الحربي , متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.
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16:06ت م
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