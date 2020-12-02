جنيف 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأعلنت منظمة العمل الدولية أن جائحة كوفيد 19 تسببت في انخفاض الأجور الشهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحة أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب .وأشارت في تقرير أصدرته اليوم أنه حتى قبل الجائحة كان مئات الملايين من الناس يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور .وقال جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية: إن اتساع انعدام المساواة الناجم عن أزمة كوفيد-19 يهدد بتركة من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي قد تكون مدمرة، داعيا إلى اتباع إستراتيجية انتعاش تتمحور حول الإنسان، ووضع سياسات مناسبة للأجور تأخذ في الحسبان استدامة الوظائف والمنشـآت، وتتصدى أيضاً لأوجه عدم المساواة وضرورة استدامة الطلب.وأضاف يجب التعامل أيضاً مع بعض المسائل الشائكة حول أسباب اقتران بعض الأعمال ذات القيمة الاجتماعية العالية -كمقدمي الرعاية والمدرسين- في أغلب الأحيان بأجور متدنية .وقد تضمن التقرير تحليلاً لأنظمة الحد الأدنى للأجور التي تضطلع بدور مهم في تحقيق انتعاش مستدام وعادل.ورغم أن الحدود الدنيا للأجور موجودة حالياً بشكل من الأشكال في 90 بالمئة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، إلا أن التقرير توصل إلى أن 266 مليون شخص -أي 15 بالمئة من الأُجَرَاء في العالم- كانوا حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19 يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة إما بسبب عدم الامتثال أو لأنهم كانوا مستبعدين قانونياً من هذه المشاريع، كما أن المرأة موجودة بنسب عالية في فئة من يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو أقل.// انتهى //16:20ت م0115