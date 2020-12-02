الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم أعمال الدورة الـ 210 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي ستعرض على فترتين من يوم 2-10 ديسمبر 2020م، ومن 20-27 يناير 2021م أهم الملفات والمواضيع والمشاريع المتعلقة في مجالات التربية والثقافة والعلوم على نطاق واسع، وذلك بمشاركة المملكة العربية السعودية.وتعدّ هذه المشاركة الثانية للمملكة كعضو بالمجلس التنفيذي ممثلة باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وبحضور الوفد الدائم باليونسكو وبالمشاركة مع عدة جهات حكومية يصب نشاطها بنطاق أعمال اليونسكو.وتأتي الدورة 210 بمشاركة المملكة لبحث ومناقشة واستعراض الكثير من الملفات الدولية التي يتم البت فيها وتقييمها والتصويت على القرارات المناطة بها في مجالات التربية والثقافة والعلوم مع دول الأعضاء، حيث تهدف أعمال المجلس التنفيذي بدورته الحالية إلى إيجاد أفضل الحلول والإسهامات المثمرة والفرص المشتركة للوصول بها إلى النتائج والأهداف المشتركة.الجدير بالذكر أن المملكة ماضية للعملِ بشكلٍ دؤوب على دعم أهداف اليونسكو منذ تأسيسها وحتى الآن، وذلك لتحقيق التعاون المشترك بين دول العالم بشكلٍ نموذجي ومستدام في مجالات التربية والثقافة والعلوم. // انتهى //16:23ت م0116