بغداد 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، في بغداد اليوم رئيس بعثة حلف "الناتو" في العراق" بير آلسون" ، وبحث معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وافاد بيان صحفي للداخلية العراقية بان البحث تناول تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة بجميع أنواعها, وتبادل الخبرات بما يحقق الأهداف التي يطمح لها العراق وبعثة حلف "الناتو".// انتهى //16:23ت م0117