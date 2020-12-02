تبوك 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة تبوك , بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة وبتوجيه من سمو أمير تبوك , ما مجموعه (1.172.988م2) من المساحات المتعدى عليها واستعادتها لأملاك الدولة .وأوضح متحدث الإمارة علي القحطاني أن التعديات شملت مخططا سكنيا بمساحة (450.000م2) ، وتعدي على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2) ، بالإضافة إلى التعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2) .وأكد أن لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //16:24ت م0119