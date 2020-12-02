عام / إزالة ما يزيد عن مليون متر مربع من التعديات بتبوك
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
تبوك 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة تبوك , بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة وبتوجيه من سمو أمير تبوك , ما مجموعه (1.172.988م2) من المساحات المتعدى عليها واستعادتها لأملاك الدولة .
وأوضح متحدث الإمارة علي القحطاني أن التعديات شملت مخططا سكنيا بمساحة (450.000م2) ، وتعدي على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2) ، بالإضافة إلى التعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2) .
وأكد أن لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
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16:24ت م
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