أبها 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسكثّفت أمانة منطقة عسير جولاتها الخاصة بعمليات النظافة والتعقيم والتطهير خلال المدة من ٩ ربيع الثاني حتى ١٥ ربيع الثاني من عام ١٤٤٢، ضمن جهودها في أعمال النظافة العامة والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.وبلغ عدد جولات النظافة ٢٧٦٢ جولة إصحاح وتنظيف وتعقيم، بإشراف ما يُقارب ٢٧٣٢٧ من القوى البشرية، باستخدام عددٍ من الآليات والمُعدات الخاصة بعمليات النظافة تجاوزت ٥٠٦١ معدّة، حيث تم رفع ما يزيد عن ٢٩٣٥٢ طناً من المُخلفات والنفايات المنزلية، وأكثر من ٧٩٩١ طناً من مُخلفات الهدم والأنقاض، فيما قامت الفرق الرقابية والقوى البشرية بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم لأكثر من ٢٥٥٨ موقعاً، إلى جانب تعقيم ١٨٣٠٩ حاويات للنفايات.// انتهى //16:24ت م0120