حفر الباطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسنظمت غرفة حفر الباطن اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان "ضريبة التصرفات العقارية" بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، قدمها مشرف التدقيق في ضريبة القيمة المضافة بالهيئة ممدوح العنزي.وتمحورت الورشة في التعريف بضريبة التصرفات العقارية والمقارنة بينها وبين ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالمبيعات العقارية، وإجراءات دفع ضريبة التصرفات العقارية التي تشمل عقود الانتفاع طويلة الأمد.وبين العنزي خلال الورشة أن ضريبة التصرفات العقارية تشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده عليها وتُسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود، مشيراً إلى أن تلك التصرفات تشمل البيع والوصية والتأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتملك، بالإضافة إلى عقود الانتفاع طويلة الأمد.// انتهى //16:26ت م0121