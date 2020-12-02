ينبع 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، قامت الوحدات المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة بزيارة لمركز التأهيل الشامل بمحافظة ينبع، وقدمت خدماتها لـ (35) مستفيدة من منسوبات المركز.وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، بالإضافة إلى تسجيل حالات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //16:30ت م0123