حائل 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس ‏دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ بمركز الروضة ‏اليوم نظام التعاملات الإلكترونية الذي يسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة.‏من جانب آخر التقى آل الشيخ عدداً من أهالي ومسؤولي مركز الروضة, ‏وزار مجالس أبناء الروضة .‏كما افتتح المقر الجديد لجمعية الدعوة والارشاد ‏وتوعية الجاليات بالروضة وزار عددا من الجهات الحكومية بالمركز . ‏‏// انتهـى // ‏16:30ت م0124