عام / وكيل إمارة حائل يدشن نظام التعاملات الإلكترونية ‏بمركز الروضة ‏

الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
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حائل 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس ‏
دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ بمركز الروضة ‏اليوم نظام التعاملات الإلكترونية الذي يسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة.‏
من جانب آخر التقى آل الشيخ عدداً من أهالي ومسؤولي مركز الروضة, ‏وزار مجالس أبناء الروضة .‏
كما افتتح المقر الجديد لجمعية الدعوة والارشاد ‏وتوعية الجاليات بالروضة وزار عددا من الجهات الحكومية بالمركز . ‏
‏// انتهـى // ‏
16:30ت م
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