عام / وكيل إمارة حائل يدشن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز الروضة
الأربعاء 1442/4/17 هـ الموافق 2020/12/02 م واس
حائل 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس
دشن وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ بمركز الروضة اليوم نظام التعاملات الإلكترونية الذي يسهم في سرعة تبادل المراسلات والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة.
من جانب آخر التقى آل الشيخ عدداً من أهالي ومسؤولي مركز الروضة, وزار مجالس أبناء الروضة .
كما افتتح المقر الجديد لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالروضة وزار عددا من الجهات الحكومية بالمركز .
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16:30ت م
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