الرباط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- أمس اجتماعاً افتراضياً مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لمناقشة برنامج التعاون لعام 2021 في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، المندرج في إطار صندوق حمدان بن راشد لدعم الإيسيسكو.واتفق الجانبان خلال الاجتماع على التركيز في الخطة التنفيذية للبرنامج على الجانب النوعي من خلال توجيه الاهتمام لإنشاء مركزيْن نموذجيين، وتأسيس كرسييْن جامعييْن متميزين في جامعات مرموقة تحقق للكرسي إشعاعه العلمي المرجو، وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تتم فيها الاستفادة من الوسائل التكنولوجية والفضاء الرقمي.وبالمناسبة أكدت مؤسسة حمدان بن راشد موافقتها على الخطة التنفيذية التي قدمتها الإيسيسكو بشأن مشروع دعم تعليم اللغة العربية في الدول الناطقة بلغات أخرى.وفي ختام الاجتماع أشاد الجانبان بما تضمنته المناقشات من مقترحات وجيهة لتطوير البرامج المشتركة في إطار صندوق حمدان بن راشد لدعم الإيسيسكو، واتفقا على بلورة مشاريع مستقبلية جديدة تستجيب في آن واحد لتوجهات المنظمة ومؤسسة حمدان بن راشد.وقد مثل المنظمة في الاجتماع المشرف على قطاع الشراكات والتعاون الدولي السفير خالد فتح الرحمن، ومستشار المدير العام المكلف بملف الشراكات والتعاون الدولي الدكتور أحمد سعيد اباه، ورئيس مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور مجدي حاج إبراهيم، ومستشار المدير العام لمراكز الإيسيسكو الخارجية وكراسيها الجامعية في مجال اللغة العربية عادل بوراوي، فيما مثّل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء المؤسسة والمستشار بها الدكتور خليفة السويدي، إلى جانب كل من الأستاذتين خولة بحلوق، وفاطمة الهاشمي.// انتهى //16:53ت م0131