الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسعقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، مع معالي وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:56ت م0132