مأرب / الضالع 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي مأرب والضالع، منها 2,000 كرتون في مأرب استفاد منها 2,000 أسرة، و2,000 كرتون تمور في مديريتي الضالع وحجر بمحافظة الضالع ، استفاد منها 2,000 أسرة.ويأتي توزيع هذه التمور في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//17:23ت م0135