الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة أستراليا لدى المملكة رضوان جادوات، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير جادوات في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة ودولة أستراليا، متمنياً له دوام التوفيق.// انتهى //17:30ت م0137