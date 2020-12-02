الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جوزيف ماك مينغل.وجرى خلال الاستقبال، استعراض دور المملكة وحرصها على أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية وتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي، ودور المجتمع الدولي في أهمية ضمان أمن الملاحة في الممرات البحرية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:41ت م0139