طرابلس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم بالسفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي يرافقه القنصل التونسي توفيق القاسمي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.وناقش الطرفان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل التعاون بين ليبيا وتونس، والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين، حيث أثنى المشري على الدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.// انتهى //17:59ت م0144