الرباط 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسوقعت المغرب واليابان اليوم بالرباط على مذكرات تتعلق بقرض ياباني بقيمية 200 مليون دولار، بهدف دعم برنامج استجابة المملكة المغربية لجائحة كورونا.وقع على هذه المذكرات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي محمد بنشعبون، والسفير المفوض فوق العادة لليابان بالمغرب تاكاشي شينوزوكا.ويهدف هذا الدعم المالي -الممول بشكل مشترك مع البنك الأفريقي للتنمية في إطار برنامج تسهيل التمويل المشترك المعجل لأفريقيا- لدعم جهود المغرب في مواجهة الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة من خلال توفير سريع لموارد إضافية ووضعها رهن إشارة للمملكة المغربية لتنفيذ التدخلات الصحية والاجتماعية العاجلة، وتحسين صمود اقتصادها الوطني.// انتهى //17:59ت م0145